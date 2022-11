Com a vitória por 1 a 0 com gol de Casemiro aos 38 minutos do segundo tempo, o Brasil se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo 2022 - Foto: Elsson Campos

Com a vitória por 1 a 0 com gol de Casemiro aos 38 minutos do segundo tempo, o Brasil se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo 2022Foto: Elsson Campos

Publicado 29/11/2022 10:02 | Atualizado 29/11/2022 10:03

Maricá - Milhares de torcedores de verde e amarelo, entre maricaenses e turistas, lotaram os dois espaços montados pela Prefeitura de Maricá, na tarde desta segunda-feira (28/11), em Itaipuaçu e na Barra, durante a vitória da Seleção Brasileira por 1 a 0 contra a Suíça, no segundo jogo da Copa do Mundo do Catar. Mesmo com alguns momentos de forte chuva durante o jogo, o público presente foi premiado quando Casemiro fez o gol da vitória aos 38 minutos do segundo tempo.

Em busca do hexacampeonato, essa foi a primeira vez que o Brasil ganhou da Suíça em uma Copa do Mundo, após dois jogos e dois empates contra os europeus. Além da torcida pela Seleção, quem passou pelo local curtiu as apresentações musicais antes e depois da partida e a praça de alimentação.

"É muito importante ter um espaço para mostrar o nosso talento e trabalho em um evento que só ocorre de quatro em quatro anos. Uma iniciativa que movimenta a comunidade e envolve música e futebol. Estamos muito agradecidos e muito felizes em fazer parte dessa iniciativa grandiosa. Gratidão sempre", comentou o vocalista e guitarrista da Banda Rock Road, Leandro Brunno, que se apresentou na Barra de Maricá, e destacou que o evento ajuda a reunir famílias e amigos para se divertir e acompanhar o esporte.

Funcionamento dos locais, shows e torcedores

Organizado pela Secretaria de Cultura, os locais funcionam sempre duas horas antes do início de cada jogo do Brasil e contam com decoração especial, estrutura com telões de LED para a transmissão dos jogos, DJs, atrações musicais, além de praça de alimentação. A iniciativa continua nesta sexta-feira (02/12), no jogo contra Camarões. Conforme o desempenho da Seleção Brasileira durante o torneio, outras datas serão definidas para a festa rumo ao hexa.

"Está sendo muito gratificante poder torcer pelo Brasil e cantar neste evento. Estou muito feliz em participar da iniciativa", disse a cantora Rosi Braga, que se apresentou para torcedores no espaço de Itaipuaçu.

Foi só no apito final que o público presente comemorou aliviado a vitória do Brasil contra a Suíça. Ellen Lecas afirmou que o jogo foi apertado, mas gostou da atuação da equipe. "Animação total, energia positiva e galera reunida. Uma sensação de união e comunidade. Segunda vez que estamos acompanhando aqui o jogo do Brasil e estaremos aqui em todos os outros", comentou a moradora da Barra de Maricá.

Na Barra de Maricá, o espaço está localizado no estacionamento da Rua 4, em Zacarias, local escolhido para receber a torcida nos dias dos jogos do Brasil. Já em Itaipuaçu, a festa do futebol acontece na Lona Cultural, que fica Avenida Zumbi dos Palmares (antiga Avenida Um) com a Rua Antônio Marques Mathias (antiga Rua 36).

Brasil se classifica para as oitavas de final

Com a vitória por 1 a 0 com gol de Casemiro aos 38 minutos do segundo tempo, o Brasil se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo 2022. A Seleção lidera o Grupo G com 6 pontos, seguido da Suíça, com 3, e da Servia e Camarões, empatadas com um ponto.

Programação do Torcida Maricá

Sexta-feira (02/12) – 14h às 22h

Brasil x Camarões – 16h

Itaipuaçu

Amigos do Quintal

Marco Nascimento

Dj Fábio Gomes

Barra de Maricá

Negros e Vozes

DJ Márcio Albuquerque