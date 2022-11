Unidade móvel de testagem para Covid-19 - Foto: Katito Carvalho

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a partir desta terça-feira (29/11), a Unidade Móvel se torna um local exclusivo de testagem para a Covid-19 por demanda espontânea, sem a necessidade de agendamento. O espaço funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no estacionamento do Shopping Boulevard Maricá, no Centro, realizando testes rápidos nas pessoas que apresentem sintomas gripais há, no mínimo, três dias – o que inclui febre, dor de cabeça, tosse e garganta inflamada.

Com isso, a vacinação das pessoas de 12 anos ou mais passa a ocorrer de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, nas Unidades de Saúde da Família (USF) Central e Jardim Atlântico, e nas USF Marinelândia, Chácara de Inoã e São José 2, das 9h às 16h.

As crianças de 3 a 11 anos podem receber as doses de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, nas USF Elenir Umbelino de Mello (Flamengo), Bambuí e Barroco, assim como na USF Inoã 2 em horário estendido, das 9h às 18h. A imunização dos pequenos de seis meses a dois anos com comorbidades acontece por agendamento no link bit.ly/agendamentovacinainfantil, sendo necessário apresentar a caderneta de vacinação e um documento que comprove a comorbidade, como laudos, declarações, prescrições médicas ou relatório médico em versão original.

Para se vacinar, os adultos, adolescentes e idosos precisam apresentar documento de identidade com foto, CPF ou cartão do SUS e o comprovante de vacinação. No caso das crianças de 3 a 11 anos, é necessário que o responsável apresente a caderneta de vacinação, além de um documento de identidade ou certidão de nascimento da criança.

Vacinação disponível para diversas faixas etárias

Atualmente, vários grupos podem receber a dose de reforço contra a Covid-19. As pessoas com 18 anos ou mais devem tomar o primeiro reforço (terceira dose) e o segundo reforço (quarta dose). Para os adolescentes de 12 a 17 anos é prevista uma dose de reforço (terceira dose), com intervalo mínimo de oito semanas da segunda dose. Lembrando que também é possível receber alguma das doses anteriores nos polos específicos para cada público.

As crianças de 3 a 11 anos precisam receber duas doses de proteção contra o coronavírus. Já o esquema vacinal dos pequenos de seis meses a dois anos com comorbidades prevê três doses da Pfizer Baby, com intervalo mínimo de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose e a aplicação da terceira dose após, no mínimo, oito semanas da segunda.

Confira os polos de vacinação atualizados

Adultos, idosos e adolescentes

Segunda a sexta-feira

– USF Central: Rua Clímaco Pereira, 241, Centro. (9h às 18h)

– USF Jardim Atlântico: Rua 36, lote 01, quadra 206, Itaipuaçu. (9h às 18h)

– USF Marinelândia: Rua Nove, Quadra 15, Cordeirinho. (9h às 16h)

– USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16. (ao lado do Polo Mania), Inoã. (9h às 16h)

– USF São José 2: Estrada da Cachoeira, s/nº. (9h às 16h)

Crianças de 3 a 11 anos

Segunda a sexta-feira

– USF Elenir Umbelino de Mello (Flamengo): Rua Ary Spíndola, quadra A, lote 352, Flamengo. (9h às 16h)

– USF Inoã II: Rodovia Amaral Peixoto, km 14, s/nº, (ao lado do DPO). (9h às 18h)

– USF Barroco: Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu. (9h às 16h)

– USF Bambuí: Av. do Contorno, s/n. (9h às 16h)

Crianças de seis meses a dois anos

Por agendamento no link bit.ly/agendamentovacinainfantil, com a opção de quatro polos distritais.