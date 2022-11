Escritório Social - Foto: Divulgação

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Inclusivas, comemorou nesta terça-feira (29/11) três anos do programa “Escritório Social”, que tem o objetivo de ressocializar egressos do sistema prisional. Em Maricá, o programa já atendeu mais de 180 ex-presidiários e seus familiares, e atualmente, acompanha 144 pessoas (entre homens e mulheres).



O Escritório Social é um dos eixos do programa Fazendo Justiça, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O programa tem o objetivo de dar suporte aos egressos do sistema prisional e para suas famílias em diversas áreas como Saúde, qualificação, encaminhamento profissional e psicossocial.

A coordenadora do programa “Escritório Social” de Maricá, Eliane Ferraz, explicou que para se tornar um assistido o egresso precisa ser morador de Maricá. “É um privilégio sermos os pioneiros na execução deste projeto no estado do Rio de Janeiro. Aqui nos tornamos referência porque o município conta com pessoas que possuem esse olhar social”, disse.

Assistido pelo Escritório Social, Vitor Fragoso, de 35 anos, contou como conheceu o programa que mudou a sua vida. “Quando tive a minha liberdade, fiquei desesperançoso e aqui encontrei apoio onde foram abertas novas oportunidades. Hoje já fiz três cursos pelo Qualifica Maricá, tenho um emprego e posso ter um novo planejamento para o futuro. Tenho dois filhos, e poder mostrar o meu trabalho honesto não tem preço! Me sinto lisonjeado e grato pela oportunidade”, afirmou.

O Escritório Social fica na Rua Antônio Vieira Sobrinho, 333, Parque Eldorado. Mais informações pelo telefone (21) 96736-8781 ou pelo e-mail escritóriosocial@marica.rj.gov.br