O município de Maricá é o 10º melhor colocado em todo o Estado do Rio de Janeiro - Foto: Arquivo MAIS

O município de Maricá é o 10º melhor colocado em todo o Estado do Rio de JaneiroFoto: Arquivo MAIS

Publicado 02/12/2022 11:23 | Atualizado 02/12/2022 12:21

Maricá - De acordo com o Governo Federal, através do Ministério da Saúde, a cidade é a 1ª classificada na região metropolitana e também nos municípios acima de 100 mil habitantes, ou seja Maricá é a melhor colocada nos municípios que fazem parte da região metropolitana e melhor colocada nos municípios com mais de 100 mil habitantes em todo o Estado do Rio de Janeiro e com a melhor atuação na Atenção Primária à Saúde na Região Metropolitana do Estado.

Vejam os painéis de indicadores a Atenção Primária a Saúde no link oficial do Governo: https://sisaps.saude.gov.br/painelsaps/isf

Em relação a atuação nos primeiros meses de 2022, Maricá obteve a melhor pontuação entre as cidades da Região Metropolitana, que também inclui Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim. Analisando os dados de todo o estado do Rio de Janeiro, Maricá foi destaque também na proporção de consultas pré-natal realizadas, sendo a segunda com melhor desempenho em atendimento a gestantes.



A classificação federal reforça o trabalho de referência desempenhado na cidade, que possui 98% de cobertura pelos serviços de Atenção Básica, representada, principalmente, pelas 24 Unidades de Saúde da Família (USF) presentes nos quatro distritos, que contam com 54 equipes de Saúde da Família, seis equipes de Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e 19 equipes de Saúde Bucal.



Os repasses financeiros do Governo Federal ao município bem aplicado

O Previne Brasil define os repasses federais ao municípios e analisa a Atenção Primária a Saúde em diversos seguimentos utilizando os seguintes indicadores: proporção de gestantes com pelo menos seis consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 12ª semana de gestação; proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; proporção de gestantes com atendimento odontológico efetuado; cobertura do exame citopatológico (preventivo de colo de útero); cobertura vacinal de poliomielite inativada e da pentavalente; percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre; percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada.



Instituto Gnosis e a organização da gestão da rede municipal de saúde em Maricá

Em parceria com o município uma reformulação no modelo de atenção à saúde na cidade, implementada pelo Instituto, deu ênfase à atenção primária e com isso os resultados obtidos refletiram no atual melhor ranking na Saúde da cidade. Um dos objetivos é também gerar iniciativas que articulem outras áreas sociais em prol da qualidade de vida da população do Município de Maricá.

VITACARE na informatização deste 2017, transformando as Unidades de Saúde

A informatização de todas as Unidades de Saúde com a utilização do sistema VITACARE permitiu a implantação do prontuário eletrônico e o gerenciamento do sistema das necessidades de consultas de especialidades e exames será de competência da Central de Regulação Municipal pelo SISREG. "Isso facilitou a implementação de uma Estratégia Saúde da Família que trouxe uma equipe altamente capacitada de informação em saúde direcionada à Atenção Básica, o que tem regularizado o processo de cadastramento das famílias atendidas bem como o correto acompanhamento e monitoramento dos grupos vulneráveis através da aferição de indicadores de performance das equipes e da realização de busca ativa inteligente baseada nas informações do sistema de prontuário eletrônico em utilização".

Os serviços de saúde do município de Maricá também já foram destaque em 2021, numa avaliação feita pelo Programa Estadual de Financiamento da Atenção Primária à Saúde (PREFAPS), referente ao segundo quadrimestre de 2021. Nessa classificação por desempenho, Maricá ficou em 4º lugar entre os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro.