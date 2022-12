Quadrilha rouba loja movimentada no centro de Maricá - Foto: Reprodução de câmera de vigilância

Publicado 02/12/2022 08:36 | Atualizado 02/12/2022 09:06

Maricá - Uma quadrilha com quatro pessoas roubou três aparelhos de televisão em uma loja de eletrônicos no centro da cidade, o caso aconteceu ontem (1) em plena luz do dia.

Toda a ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança, que mostraram que enquanto um meliante distraia o gerente e outros funcionários da loja, como se fosse um cliente tirando dúvidas, outras três criminosas entraram e rapidamente pegaram cada uma delas, um aparelho de TV e saíram do estabelecimento comercial praticamente sem serem percebidas.

A cara de pau dos assaltantes foi gigantesca, porque além de estar de dia, a loja roubada fica em uma das ruas mais movimentadas do centro de Maricá e na hora do crime mita gente passava por ali.

Após perceberem o furto, funcionários do estabelecimento chamaram a Guarda Municipal e a Polícia Militar, o caso foi registrado na 82ª que vai analisar as câmeras de segurança para tentar capturar os criminosos.