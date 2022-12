Cemitério Municipal de Maricá - Foto: LSM

Cemitério Municipal de MaricáFoto: LSM

Publicado 01/12/2022 14:45 | Atualizado 01/12/2022 14:57

Maricá - O cemitério do município foi furtado na madrugada desta quinta-feira (1).

De acordo com relatos criminosos invadiram o cemitério entrando também no almoxarifado, forma roubados vários objetos e também as roçadeiras do estabelecimento.

Os funcionários do cemitério chegaram de manhã para trabalhar e foram surpreendidos com os portões e porta do almoxarifado arrombados, o caso já está sendo investigado por agentes da Polícia Civil da 82ª DP, as câmeras de segurança serão avaliadas.