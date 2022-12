Torcida brasileira comemorando gol do Brasil contra a Coréia do Sul - Foto: Clarildo Menezes

Torcida brasileira comemorando gol do Brasil contra a Coréia do SulFoto: Clarildo Menezes

Publicado 06/12/2022 09:45 | Atualizado 06/12/2022 09:46

Maricá - Maricaenses e turistas comemoram a classificação do Brasil às quartas de final da Copa do Mundo nos espaços disponibilizados pela Prefeitura de Maricá para transmissão dos jogos na Barra e em Itaipuaçu nesta segunda-feira (05/12). A Seleção Brasileira goleou a Coréia do Sul por 4 a 1 e o próximo desafio será sexta-feira (09/12), às 12h, pelas quartas de final contra a Croácia, que eliminou o Japão nos pênaltis. A partida será transmitida ao vivo em dois telões nesses bairros. A Secretaria de Cultura programou shows com cantores, bandas e DJs, antes e depois do jogo, além da área de gastronomia.

Na Barra de Maricá, no espaço localizado no estacionamento da Rua 4, os torcedores curtiram a vitória do Brasil com shows de Sambaricá, RJ-106 e DJ Saddock. Já em Itaipuaçu, no espaço montado na Lona Cultural que fica na Avenida Zumbi dos Palmares (antiga Avenida Um), as atrações foram Boivi, Lina Bastos e DJ Marcos Coyo.

No telão instalado na Barra de Maricá, os torcedores já mostravam confiança na vitória antes da bola rolar, como a moradora de Guaratiba, Silvana Melo de Oliveira Coutinho, de 60 anos, que assistiu a todos os jogos da seleção no evento instalado na orla. "O espaço é maravilhoso. Muito bem organizado com comidas e bebidas. Hoje convidei amigos para assistir aqui e vamos ganhar de 3 a 0", disse Silvana.

Leandro Abreu, de 45 anos, morador de Cordeirinho, foi assistir ao jogo pela primeira vez no espaço da Barra de Maricá e aprovou a iniciativa municipal. "O evento é maravilhoso, não perde para ninguém. Hoje vai dar Brasil: 3 a 1", declarou.

Na próxima sexta-feira (09/12), quando a Seleção Brasileira enfrenta a Croácia às 12h por uma vaga nas semifinais, a prefeitura vai transmitir a partida ao vivo nos espaços da Barra e de Itaipuaçu. As atrações musicais começam a partir das 10h.