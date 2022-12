Maricá

Maricá tem o melhor ranking na Saúde primária na Região Metropolitana

De acordo com o Governo Federal, através do Ministério da Saúde, o município obteve essa avaliação no segundo quadrimestre de avaliação do Programa Previne Brasil. Instituto Gnosis e o sistema VITACARE foram fundamentais para a conquista

Publicado 02/12/2022 11:23 | Atualizado há 3 dias