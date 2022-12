Maricá

Público comemora classificação do Brasil nos espaços montados em Itaipuaçu e na Barra de Maricá

Seleção goleou a Coréia do Sul por 4 a 1 e enfrenta a Croácia na sexta (09/12), às 12h, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar

Publicado 06/12/2022 09:45 | Atualizado há 1 dia