Dezembro vermelho em MaricáFoto: Evelen Gouvêa

Publicado 06/12/2022 17:23 | Atualizado 06/12/2022 17:24

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade, promoveu nesta terça-feira (06/12), na Casa do Idoso do Centro, uma palestra sobre o mês de prevenção e conscientização a infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), chamado de ‘Dezembro Vermelho’. Dentro do tema “Prevenção Não Tem Idade”, a segurança nas residências onde vivem pessoas idosas também foi abordada durante a palestra conduzida pela fisioterapeuta da Casa do Idoso, Priscila Pazos, que é mestre e doutoranda em Saúde Pública.

A palestrante teve a ajuda de um grupo de alunos do curso de pós-graduação em Saúde da Família, todos beneficiários do programa Passaporte Universitário da Secretaria de Educação de Maricá. Eles mostraram as formas de prevenção das ISTs e também dos acidentes domésticos mais comuns entre a população idosa, que corresponde atualmente a 14% dos moradores da cidade (mesmo índice da média nacional).

“A expectativa de vida hoje no Brasil é de aproximadamente 77 anos, bem maior do que há 30 ou 40 anos atrás. Isso fez com que os idosos mantivessem o interesse pela vida sexual e, ao mesmo tempo, se tornassem os mais atingidos pelas ISTs nos últimos anos, o que é resultado de um misto de preconceito e desinformação. Também estamos mostrando como tornar o ambiente doméstico mais seguro evitando, por exemplo, ter dentro de casa tapetes escorregadios, pisos molhados e escadas sem corrimão. O tema ‘Prevenção não Tem Idade’ é justamente a ideia que queremos passar”, explicou Priscila Pazos.

Uma das explicações foi sobre o uso de preservativos masculino e feminino, este último inédito para muita gente. “Eu nunca tinha visto e ainda não usei, mas eu gosto de aprender coisas novas e também repassar. A palestra é importante porque muita gente pega doenças porque não sabe como prevenir, mas eu vou ao médico sempre para me cuidar”, contou Sueli dos Santos, que tem 75 anos e mora na Mumbuca.