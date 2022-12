Notificação da EPT - Foto: Divulgação

Notificação da EPTFoto: Divulgação

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), realiza nas próximas semanas, dias 20 e 29/12, a inauguração de mais duas estações de bicicletas compartilhadas. A estação 21, que ficará no Parque Linear (Flamengo), funcionará a partir do dia 20/12; já a estação 22, instalada na Orla do Marine (São José do Imbassaí), inicia a operação a partir do dia 29/12. Com a iniciativa, a EPT promove a mobilidade urbana com mais sustentabilidade para mais bairros da cidade.

Presidente da empresa, Celso Haddad explica que a inauguração das estações dá início ao complemento da mobilidade urbana sustentável, por meio do modal das bicicletas vermelhinhas, que será ampliado de forma a contemplar toda a cidade. “Essas duas novas estações permitirão maior integração entre as linhas dos ônibus vermelhinhos e o maior uso das vermelhinhas que são um modal sustentável, que a cada dia é mais usado, para o lazer e para o trabalho diário no nosso município”, avalia o presidente da EPT.

O sistema gratuito de bikes compartilhadas de Maricá, as famosas “Vermelhinhas”, foi inaugurado em março de 2021. A reserva é feita pelo aplicativo “Vermelhinhas EPT”, disponível nas plataformas Android e iOS. Após fazer um cadastro no app, o usuário pode retirar a bicicleta na estação mais próxima e depois devolver no mesmo local ou na estação de sua preferência, respeitando o tempo de utilização determinado para o dia em curso, que é de uma hora de utilização de segunda a sexta-feira e de duas horas no sábado e no domingo, com o intervalo, em ambos os casos, de 15 minutos para uma nova reserva.