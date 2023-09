Dia da árvore em Itaboraí com distribuição de 300 mudas pela GEPAM - Foto: Divulgação

Dia da árvore em Itaboraí com distribuição de 300 mudas pela GEPAMFoto: Divulgação

Publicado 23/09/2023 11:27

Itaboraí - Em comemoração ao Dia da Árvore, o Grupamento Especial de Proteção Ambiental (GEPAM) da Guarda Municipal de Itaboraí, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança (SEMSEG), em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU), realizou a distribuição de 300 mudas para a população durante ação realizada, na tarde desta quinta-feira (21), em Manilha. O Dia da Árvore é celebrado anualmente no dia 21 de setembro.

Durante a ação, os agentes do GEPAM entregaram as 300 mudas de diversas espécies doadas pelo projeto Replantando Vidas, da CEDAE, pela ONG SOS Vidas Silvestres e por hortos localizados em Itaboraí. Os agentes também realizaram um trabalho de conscientização para os motoristas e pedestres sobre o meio ambiente que passavam pela Avenida Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, em Manilha.

"A iniciativa tem o objetivo de conscientizar os munícipes sobre a necessidade de cuidar das nossas árvores. Aproveitamos esse dia para incentivar o plantio de árvores e aumentar a cobertura vegetal no nosso território. No último ano, realizamos o plantio de mais de 60 mil mudas na área do Parque Paleontológico. Vamos continuar incentivando o reflorestamento e pedindo que cuidem das nossas florestas”, ressaltou o secretário.

Entre as espécies doadas estiveram algodão, aroeira, ipê rosa, goiaba, pitanga, pau-ferro, ixora, além das suculentas. O coordenador do GEPAM-Itaboraí, agente Silveira, ressaltou a importância da ação realizada em Manilha para promover conscientização sobre a preservação do meio ambiente.

"Realizamos essa ação de conscientização para celebrar o Dia da Árvore e aproveitamos para entregar essas mudas em Manilha. Foram diversas espécies doadas e ficamos muito felizes com a participação da população. É muito importante que a gente faça esse trabalho de conscientização sobre a preservação do meio ambiente. Educação ambiental transforma pessoas, pessoas informadas transformam o mundo", disse o coordenador.

Quem estava passando pela Avenida Prefeito Milton Rodrigues da Rocha e aproveitou para levar uma muda para a casa foi a dona de casa Valéria Carla, de 59 anos.

"Sou apaixonada por plantas e aproveitei a oportunidade pra levar a minha mudinha de aroeira pra casa. Estava saindo do mercado e não pude perder essa oportunidade de levar a minha lembrança pra casa né?! Só parabenizar a Prefeitura pela iniciativa. Que venham outras ações como essa", afirmou a moradora de Manilha.