Caminhão tomba em desfiladeiroFoto: Fabiano Medina

Publicado 27/11/2023 14:14 | Atualizado 27/11/2023 14:17

Itaboraí - Um caminhão tombou e quase causou um grande acidente no início da tarde desta segunda-feira (27).

O caso aconteceu na Estrada de Pacheco, área rural do município.

Segundo testemunhas, o caminhão vinha no sentido Centro da cidade quando o motorista do veículo perdeu o controle da direção e quase colidiu de frente com os automóveis que vinham no sentido contrário.

O motorista do caminhão conseguiu desviar e acabou deixando o caminhão tombar um desfiladeiro logo ao lado do acostamento direito da estrada, no sentido que ele seguia.

Felizmente ninguém se feriu. Policiais Militares do DPO de Pacheco foram até o local para prestar auxílio.