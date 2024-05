Desfile de carros antigos em Itaboraí - Foto: Divulgação

Desfile de carros antigos em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 06/05/2024 12:41 | Atualizado 06/05/2024 12:42

Itaboraí - Dando sequência aos festejos de maio em celebração aos 191 anos de emancipação político-administrativa de Itaboraí, a Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, reuniu centenas de famílias e amantes do automobilismo no 21° Encontro de Carros Antigos. O evento foi promovido pela Associação de Veículos Antigos de Itaboraí (AVAI), com apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (SEMTUR).

O Encontro de Carros Antigos é tradição no município e faz parte do calendário de festejos que marcam os 191 anos de emancipação político-administrativa de Itaboraí. A programação do evento contou com exposição de centenas de carros, principalmente das décadas de 60 e 70, que levaram a uma viagem nostálgica, destacando a elegância da época com charme e estilo.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, marcou presença no evento, acompanhado do deputado estadual Guilherme Delaroli.

"O Encontro de Carros Antigos foi muito legal e é só o ínicio das comemorações do aniversário da nossa cidade. Teremos muitas novidades com entrega de escolas, praças, postos de saúde, ruas pavimentadas e a nossa cidade sendo transformada", disse Marcelo Delaroli.

O evento teve início, no sábado, com uma carreata, que saiu da Praça Marechal Floriano Peixoto e seguiu até o bairro Santo Expedito, passando por Venda das Pedras e retornando para a principal praça da cidade. Na sequência, a população pode aproveitar a programação com entretenimento e show de rock clássico, com DJ NeoNyx e Banda Fullgas. Já no domingo (07/05), a festa começou cedo com a exposição de centenas de veículos antigos e show com a Banda Clássicos do Rock.