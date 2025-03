Agricultura Familiar - Foto: Divulgação

Publicado 20/03/2025 18:10 | Atualizado 20/03/2025 18:11

Itaboraí - Os feirantes cadastrados na Agricultura Familiar de Itaboraí receberam, na manhã desta quinta-feira (20/03), aventais personalizados que reforçam a identidade do projeto Feira da Agricultura Familiar. A entrega aconteceu na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, e contou com a presença do secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira.

Criado em 2021, o projeto tem como objetivo incentivar a comercialização de produtos da agricultura familiar no município, promovendo geração de renda e fortalecimento do setor. Atualmente, Itaboraí conta com três feiras ativas: a tradicional feira de domingo, que está sendo reestruturada; a Feira da Agricultura Familiar no Centro, realizada todas as quintas-feiras, na Praça Marechal Floriano Peixoto; e a feira quinzenal no Complexo de Energias Boaventura, que acontece há dois anos. Ao todo, o município conta com 90 agricultores cadastrados no projeto.

O secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, destacou a importância da iniciativa e o impacto da entrega dos aventais para os feirantes.

"Esse projeto começou há quatro anos e se consolidou como uma referência no município. A Feira da Agricultura Familiar tem um papel fundamental para os produtores rurais, garantindo um espaço adequado para a venda de seus produtos e aproximando a população da produção local. A entrega dos aventais reforça a identidade do projeto e padroniza as feiras, dando mais organização e profissionalismo aos feirantes. Esse mesmo modelo será replicado na feira de domingo, garantindo ainda mais visibilidade para a agricultura familiar de Itaboraí”, afirmou o secretário.

Os feirantes aprovaram a iniciativa, como José Ivair Ramos, de 58 anos, que atua no ramo há mais de 40 anos. Morador do bairro Nova Cidade, ele elogiou a atenção da Prefeitura com o setor e destacou a importância do projeto.

"Participo da feira desde o início e vejo como esse projeto tem crescido. Essa atenção que a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Agricultura estão dando para a gente é muito boa. Ajuda a valorizar o trabalho dos feirantes e incentiva mais clientes a virem comprar. Minha família trabalha com feira há muitos anos, e iniciativas como essa fazem a diferença para nós”, disse o feirante.

Os agricultores que desejam participar das feiras da agricultura familiar ainda podem se cadastrar na Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), localizada no Centro. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Atualmente, 100% dos produtos da agricultura familiar do município são destinados à merenda escolar, reforçando o compromisso da Prefeitura de Itaboraí com a valorização e o incentivo à produção rural local.