Saúde Bucal nas escolas - Foto: Divulgação

Saúde Bucal nas escolasFoto: Divulgação

Publicado 20/03/2025 12:50 | Atualizado 20/03/2025 12:51

Itaboraí - Como parte das ações de promoção da saúde e bem-estar dos estudantes da rede municipal, a Prefeitura de Itaboraí, por meio das Secretarias Municipais de Saúde (SEMSA) e Educação (SEMED), realizou nesta quarta-feira (19/03) mais uma ação do Programa Saúde na Escola (PSE), com foco na prevenção de doenças bucais e conscientização sobre higiene oral. A iniciativa atendeu alunos do 2º e 3º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Ayres José da Silva.

A atividade contou com a participação de uma equipe multidisciplinar, composta por dentistas, enfermeiros, educadores e agentes de saúde. Durante a ação, os alunos passaram por avaliações odontológicas, triagem, aplicação de flúor e, quando necessário, foram encaminhados para tratamento odontológico especializado. Além disso, receberam uma demonstração prática de escovação correta, reforçando a importância dos cuidados diários com a saúde bucal.

O Programa Saúde na Escola tem um papel fundamental na promoção da saúde infantil em Itaboraí, atendendo as 96 escolas da rede municipal e seis unidades estaduais. As ações voltadas à saúde bucal acontecem duas vezes ao ano, garantindo que todas as unidades sejam contempladas e que os alunos recebam orientações preventivas essenciais.

Para a coordenadora do Programa de Saúde Bucal no município, Dra. Carolina B.H. Piontkovsky, a iniciativa fortalece a prevenção e reforça a importância da conscientização desde a infância.

“Com o Programa Saúde na Escola, conseguimos levar atendimento e educação preventiva para milhares de alunos da rede pública, garantindo que eles aprendam desde cedo a importância dos cuidados com os dentes. Além das avaliações e do tratamento, nosso foco é a conscientização, pois hábitos saudáveis adquiridos na infância refletem na saúde ao longo da vida”, afirmou Carolina.

A próxima etapa do PSE em Saúde Bucal acontecerá no segundo semestre de 2025, dando continuidade ao compromisso da Prefeitura de Itaboraí com a saúde e o bem-estar dos alunos da rede pública.