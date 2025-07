Novos médicos do programa Mais Médicos com curso de integração e boas-vindas no município - Foto: Divulgação

Publicado 24/07/2025 16:32 | Atualizado 24/07/2025 16:33

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quinta-feira (24/07) um curso de integração para recepcionar os novos profissionais do programa Mais Médicos que atuarão na rede municipal. A atividade teve como objetivo apresentar a estrutura da Atenção à Saúde no município e esclarecer dúvidas sobre o funcionamento dos serviços e fluxos da rede.

Os médicos, oriundos de diferentes estados do país, irão fortalecer o atendimento nas unidades de saúde da cidade, contribuindo para a ampliação do acesso e a qualidade da assistência oferecida à população.

Durante o encontro, os profissionais foram acolhidos pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde e por representantes de áreas técnicas estratégicas, que conduziram apresentações sobre os principais programas e serviços do município. O evento foi dividido em dois turnos, com uma programação receptiva e informativa.

Pela manhã, foram abordados temas como a apresentação Institucional, Rede de Atenção à Saúde, Saúde Bucal, Programa Hiperdia e assuntos relacionados ao Departamento de Informação, Monitoramento e Avaliação (DIMA).

Já no período da tarde, a programação seguiu com o Programa de Controle da Tuberculose, Saúde da Mulher, Regulação, Clínica e Saúde da Pessoa Idosa.

A iniciativa reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Saúde em oferecer suporte técnico e integração aos profissionais recém-chegados, garantindo alinhamento com os protocolos e diretrizes locais.

"A chegada de novos médicos representa mais um passo importante no fortalecimento da nossa rede de Atenção Básica. Acreditamos que a integração bem feita contribui diretamente para um atendimento mais humano, eficiente e resolutivo para os nossos usuários do SUS", destacou a secretária municipal de Saúde, Analice Rangel.

O Mais Médicos é um programa lançado em julho de 2013, cujo objetivo é suprir a demanda de médicos nos municípios do interior e nas periferias das grandes cidades do Brasil. O programa já levou mais de 15 mil médicos para diversas áreas do país.