Assassino preso em Itaboraí - Foto: Jornal O DIA

Publicado 23/09/2025 08:38

Itaboraí - Nesta segunda-feira (22), agentes do Segurança Presente de Itaboraí prenderam em flagrante um homem de 36 anos acusado de tentar matar os próprios pais com golpes de faca na Avenida Vinte e Dois de Maio, no Centro de Itaboraí. O suspeito já possuía antecedentes criminais por homicídio contra o irmão.

A equipe foi acionada por pedestres que relataram ter visto um homem ensanguentado circulando pela região. Ao encontrá-lo, os agentes deram ordem de parada, que foi ignorada. O suspeito foi contido e encaminhado ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, onde recebeu atendimento médico.

Durante o trajeto, ele informou à equipe que sua mãe, de 62 anos, e seu pai, de 75 anos, também haviam sido feridos por ele com uma arma branca. Ao chegarem no hospital, os policiais encontraram as vítimas sob atendimento dos agentes do 35º BPM.

O homem foi autuado em flagrante pela 71ª DP (Centro de Itaboraí) por tentativa de homicídio, e a faca utilizada foi apreendida. As vítimas receberam atendimento médico e já foram liberadas.