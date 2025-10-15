Projeto social de academia em ItaboraíFoto: Divulgação
Prefeitura de Itaboraí lança projeto "Academia em Movimento + Perto de Você"
O projeto será uma ação itinerante que vai levar atividades físicas gratuitas e muita energia para todos os distritos do município.
Prefeitura de Itaboraí retoma Regularização Fundiária na Reta Velha
A iniciativa é fruto de uma parceria com o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro e vai garantir o direito à moradia e a segurança jurídica para cerca de 186 famílias
Polícia Militar desmonta ação do Comando Vermelho e prende dupla armada em Itaboraí
Agentes do 35º BPM apreenderam espingarda calibre 12 e drogas após ação de inteligência contra avanço da facção
Profissionais de saúde participam de treinamento sobre intoxicação por metanol em Itaboraí
A capacitação foi conduzida com base na nota técnica elaborada pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira
Domingo das crianças com alegria e brincadeiras em quatro praças de Itaboraí
Milhares de famílias foram as ruas para curtir o Dia das Crianças promovido pela Prefeitura
Dia das Crianças é celebrado com muita alegria na Escola Municipal Amélia Guimarães Fernandes, em Sambaetiba
O pátio da escola se transformou em um verdadeiro espaço de convivência e diversão, valorizando o lúdico e a socialização entre os alunos
