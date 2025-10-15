Projeto social de academia em Itaboraí - Foto: Divulgação

Projeto social de academia em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 15/10/2025 14:30 | Atualizado 15/10/2025 14:30

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), lança nesta sexta-feira (17) o projeto “Academia em Movimento + Perto de Você”, uma ação itinerante que vai levar atividades físicas gratuitas e muita energia para todos os distritos do município.

A primeira edição será realizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, a partir das 18h, com inscrições no local a partir das 16h. A programação inclui aulas variadas e acessíveis para todos os públicos, com acompanhamento de profissionais de educação física da SEMEL.

Entre as modalidades oferecidas estão: Funcional Training, com Michael Teixeira; Localizada (foco em abdômen), com Willmer Lemos; Jump, com Thiago Câmara; Step, com Camili Castro e Fit Dance, com Rafael Ribeiro. Para animar ainda mais o evento, o público contará com a presença do DJ Rafael Ribeiro, garantindo um clima descontraído e cheio de ritmo durante as atividades.

De acordo com o Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Willmer Lemos, o objetivo do projeto é levar saúde, bem-estar e lazer para os diferentes bairros de Itaboraí.

“O Academia em Movimento + Perto de Você chega para aproximar ainda mais a população das atividades esportivas. Queremos estimular hábitos saudáveis, fortalecer os laços comunitários e mostrar que cuidar da saúde pode ser divertido e acessível para todos”, destacou o secretário.