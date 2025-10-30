1ª Roda de conversa sobre plantas medicinais - Foto: Divulgação

1ª Roda de conversa sobre plantas medicinaisFoto: Divulgação

Publicado 30/10/2025 14:54

Itaboraí - O Horto Municipal de Itaboraí foi palco, na manhã desta quinta-feira (30), da 1ª Roda de Conversa sobre Plantas Medicinais: usos e benefícios, reunindo dezenas de pessoas interessadas em aprender mais sobre o poder curativo das ervas e o cultivo responsável dessas espécies. Promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, o encontro contou com uma dinâmica de conexão com a natureza e uma troca simbólica de mudas e plantas entre os participantes.

Durante o evento, os presentes puderam compartilhar experiências e conhecimentos populares sobre o uso das plantas no dia a dia, além de compreender a importância da preservação e da produção sustentável.

O secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, destacou o papel da iniciativa na valorização dos saberes tradicionais e no fortalecimento da agricultura familiar.

“Essas rodas de conversa são fundamentais para aproximar o saber popular do conhecimento técnico. As plantas medicinais fazem parte da nossa cultura e da nossa história, e eventos como esse ajudam a manter viva essa tradição, incentivando também a geração de renda e o cuidado com o meio ambiente”, ressaltou o secretário.

A palestrante Silvia Michelle, engenheira agrônoma e fundadora do Grupo de Trabalho de Plantas Medicinais de Guapimirim, conduziu o bate-papo e compartilhou a experiência do grupo, formado majoritariamente por mulheres agricultoras.

“Hoje é uma roda de conversa sobre as plantas medicinais, onde interagimos sobre os usos, o cultivo e a identificação das espécies. Trouxe exemplos como açafrão, canela, urucum e capim-limão, para mostrar o trabalho do nosso grupo, que atua há três anos e meio com foco no uso consciente e na valorização das farmácias vivas nos municípios”, explicou Silvia.

Entre os participantes, a professora Adilcile Conceição, de 53 anos, elogiou a iniciativa e compartilhou seu envolvimento com projetos sustentáveis e educativos voltados ao meio ambiente.

“Sou amante da terra e acredito que tudo o que fazemos com amor produz frutos na vida do outro. Trabalho com meus alunos a importância das plantas e da natureza, e estar aqui hoje foi inspirador. Essas ações fortalecem nossa cultura e ajudam a propagar o cuidado com o meio ambiente de geração em geração”, contou a participante.