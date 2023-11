O evento é gratuito repleta de ações artísticas que valorizam a rica cultura afro-brasileira, neste sábado (18), na Praça CEUs, em Chaperó. - Foto/ Divulgação (Instituto Cultural Vale)

Publicado 16/11/2023 08:17

No dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra, uma data que representa muito mais do que um feriado, é um marco na luta, resistência e conscientização sobre o combate ao racismo estrutural que persiste em nossa sociedade. E para celebrar essa importante ocasião, o Projeto Ativação Cultural Itaguaí, com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, traz uma programação gratuita repleta de ações artísticas que valorizam a rica cultura afro-brasileira, neste sábado (18), na Praça CEUs, em Chaperó. O evento começa às 10h, e oferece teatro, música, roda de capoeira, oficina de tranças e turbante, gastronomia e muito mais.

Uma das atrações da festividade é a apresentação de dança afro e o aulão ministrado pelas dançarinas Hellen Morais e Eduarda Cipriano, que fazem parte do Projeto de Danca Corpo Livre, de Chaperó. “O meio de inspiração do nosso aulão segue por meio da dança afro, trabalhando o ritmo, movimentos marcados, grande e firmes, marcando o universo de uma dança de origem forte e rica em energia”, conta Hellen Morais.

Na parte teatral, na programação tem a peça “Minhas Raízes”, apresentada pelos alunos da Escola Municipal Chaperó, que participam das oficinas do projeto Ativação Cultural Itaguaí no contraturno das aulas. “É uma produção coletiva dos alunos, criada através das pesquisas e relatos sobre a cultura negra, abordando o tema racismo, descriminação e ancestralidade”, disse a arte-educadora do projeto Ativação Cultural Itaguaí, Ana Paula Casares.

Outro destaque do evento é a Mostra de Curtas, que vai apresentar ao público os vídeos curtos produzidos pelos alunos das escolas municipais Elmira Figueira e das Acácias, durante as aulas do Eixo Ativa Escola, do projeto Ativação Cultural Itaguaí. Além disso, também será apresentada a peça “Minha mãe é preta, sim!”, uma adaptação do livro de Patrícia Maria de Souza Santana e encenada pelos alunos da E. M. Elmira Figueira.

A programação conta também com a arte-educadora Ana Lúcia Rabello contando a história “Quentar Fogo: Histórias dos Àgbà", de forma lúdica para o público infanto-juvenil. “‘Quentar fogo’ é o chamado para a comunidade ouvir histórias encantadas cujos protagonistas são seres fantásticos, dos reinos animal, vegetal ou mineral. Herança africana dos mais velhos que contavam, cantavam e encantavam as rodas das comunidades tradicionais de terreiro”, explica Ana Lúcia Rabello.

O evento ainda inclui a apresentação do espetáculo Circolar, do grupo Turma Em Cena, troca-troca de livros, maquiagem artística para as crianças, oficina de bonecas Abayomi, além de gastronomia e roda de capoeira com as equipes Abadá Capoeira Itaguaí e Capoeira Brasil, do Mestre Alex.

Sobre o Projeto Ativação Cultural Itaguaí

Com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, desde 2018, o projeto Ativação Cultural Itaguaí já beneficiou mais de 15 mil alunos de escolas públicas do município e ofereceu mais de 1.002 horas de oficinas gratuitas, buscando o resgate e a valorização da cultura itaguaiense. Ao todo, 26.417 pessoas foram impactadas diretamente pelo projeto, com 15.870 crianças mobilizadas dentro de 48 escolas municipais. O projeto também mobilizou 850 artistas profissionais e amadores participantes, com 1.100 contratações de prestadores de serviço e fornecedores, sendo 70% da cidade de Itaguaí. No primeiro ano, o tema do projeto foi a comemoração do bicentenário da cidade, contando a história através de diversas atividades culturais em praças e escolas municipais de Itaguaí. Em 2019, foi a vez de reforçar o elo com os artistas locais e, assim, foi iniciado o trabalho dentro de nove escolas públicas do município com oficinas de várias linguagens artísticas, como circo, música, teatro, cinema, entre outros. Já em 2020, o objetivo foi aprofundar ainda mais o trabalho, tendo como público-alvo crianças e jovens, mas com um novo formato, já que se iniciou a pandemia de Covid-19, realizando lives com debates e apresentações culturais. E em 2021, sob o desafio do segundo ano de pandemia, a proposta do projeto foi trabalhar conteúdos culturais de forma mais aprofundada junto aos alunos e professores da rede pública, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), com aulas online dentro do horário escolar. No ano de 2022, o projeto voltou com as aulas e atividades presenciais nas escolas e praças de Itaguaí.

Programação

Das 10h às 16h - Praça CEUs - Chaperó Gleba B

- Oficinas: Maquiagem artística para crianças; Tranças e Turbantes

- Contação de História com Ana Lúcia Rabello

- Troca-Troca de Livros

- Mostra de Curtas dos alunos das escolas municipais Elmira Figueira e das Acácias

- Oficina de Boneca Abayomi

- Apresentação e aulão de dança afro com o Projeto de Danca Corpo Livre

- Peça “Minhas Raízes” - Apresentação dos alunos da Escola Municipal Chaperó

- Apresentação dos alunos da Escola Municipal Elmira Figueira

- Apresentação e aulão de Capoeira com os grupos Abadá Capoeira + Capoeira Brasil

- Gastronomia (com acarajé e outras delícias)