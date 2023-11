O projeto atende a duas faixas etárias: adultos de 19 a 59 anos e idosos acima de 60 anos. - Foto/ Divulgação

Publicado 15/11/2023 09:49

Em meio a desafios e dificuldades, Maria São Sebastião Barbosa de Oliveira, de 71 anos, moradora de Itaguaí, encontrou uma nova perspectiva de vida através do projeto social "Natividade". Em parceria com a Prefeitura, a Vale e o Ministério dos Esportes, o projeto, idealizado pela Associação Encaminhando, tem impactado positivamente a região, oferecendo atividades físicas gratuitas e promovendo a conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde.

O destaque dessa iniciativa é a história tocante de Maria Barbosa, que, enfrentando a solidão, descobriu no projeto uma fonte de cura para sua depressão e dores no corpo. Após enfrentar dois AVCs e um infarto do esposo, e lidar com a partida temporária do filho para o exterior, ela encontrou no projeto Natividade um refúgio. Através de um panfleto deixando na caixa dos correios, Maria conheceu o projeto e se encantou.

"Eu só sabia chorar, e minhas dores eram como uma sombra constante. Foi quando conheci os professores e a enfermeira Zenaide, pessoas que transmitem amor e confiança. Com duas semanas no projeto, eu já me sentia uma nova pessoa, sem dores e sem a melancolia que me assombrava", relata a participante.

O projeto atende a duas faixas etárias: adultos de 19 a 59 anos e idosos acima de 60 anos. Duas turmas de cada faixa etária participam de atividades adaptadas, incluindo ginástica, caminhada, dança e alongamento, proporcionando melhorias na qualidade de vida, bem-estar físico, social e emocional dos participantes. As aulas são conduzidas por profissionais de Educação Física, com o suporte de um técnico de enfermagem para eventuais necessidades.

A história da Maria é um testemunho do poder transformador do projeto. Sua superação da síndrome do pânico, a recusa a medicamentos para o câncer na parótida em favor da ginástica, são reflexos de como a atividade física adaptada pode ser um catalisador para a cura integral.

O projeto não apenas promove a saúde física, mas também se torna um alicerce emocional para aqueles que enfrentam desafios. "Eu só tenho a agradecer e pedir a Deus muitas felicidades e sucesso para todas as pessoas envolvidas nesse projeto maravilhoso", expressa a senhora de 71 anos.

A comunidade de Itaguaí celebra histórias como essa, reforçando a importância de iniciativas como o projeto "Natividade" em promover mudanças significativas na vida das pessoas. O projeto continua a oferecer oportunidades de transformação e bem-estar, destacando-se como uma luz brilhante em meio às adversidades.