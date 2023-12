Após ações de policiais, moto volta para o proprietário. - Foto/Divulgação

Após ações de policiais, moto volta para o proprietário.Foto/Divulgação

Publicado 06/12/2023 11:29

Na noite desta quinta-feira (5), um homem foi furtado na Rodovia RJ-099, no bairro Santana em Itaguaí.

Policiais Militares do Proeis faziam o patrulhamento quando um pedestre, informou ter presenciado o furto de uma motocicleta e o momento em que foi abandonada na via. Imediatamente, os agentes do Proeis procederam para verificar a denúncia e encontraram a motocicleta Titan Fan, abandonada, em seguida o proprietário da motocicleta procurou os policiais informando sobre o furto.

Foram conduzidos proprietário e a motocicleta para a 50ª DP, onde foi feita apreciação do Delegado.