Uma das empresas que contribuiu para os resultados da corrente de comércio pela Baixada Fluminense é a Porto Sudeste.Foto/ Divulgação (Firjan)

Publicado 02/05/2024 10:10 | Atualizado 02/05/2024 10:12

O boletim Rio Exporta produzido pela Firjan para uma análise sobre o comércio exterior em todo o estado, aponta resultados positivos para municípios do Rio de Janeiro. Em 2023, o estado acumulou uma corrente de comércio de US$ 76 bilhões, apresentando um cenário de estabilidade em relação ao ano anterior, com crescimento de 3%. Excluindo a capital fluminense, as regionais do estado alcançaram US$ 25 bilhões em vendas internacionais, valor que representou 50% das exportações de todo estado. Já no que se refere às importações, a participação foi de 73%, totalizando US$ 18,8 bilhões em 2023.



Numa análise regional, em especial para os municípios da Baixada Fluminense, as atividades destas cidades representaram 37% das exportações e 20% das importações do estado. O recente estudo que avalia o ano de 2023, mostra que Itaguaí se destaca entre os municípios do entorno, tendo sido responsável pelo aumento de 41% (US$ 3 bilhões) das exportações, com embarques destinados principalmente para a China. No período também houve crescimento de 21% em importações em toda a região, enfatizada a atividade da cidade de Seropédica, com crescimento de 46% (US$ 107 milhões). O crescimento das importações apontado em Seropédica é resultado dos desembarques de preparações para higiene bucal (US$ 15,7 milhões) e medicamentos (US$ 12,6 milhões).



“Temos pela Baixada Fluminense importantes empresas que têm contribuído com o desenvolvimento econômico do estado, com participação relevante no comércio exterior. Por meio da atuação contínua da federação, buscamos orientar essas empresas a expandir seus negócios”, destacou o presidente da Firjan Nova Iguaçu e Região, Carlos Erane de Aguiar.



Em relação aos produtos mais vendidos para o exterior pelas cidades da Baixada, se destacam os óleos de petróleo, brutos ou não, que representam 81% das vendas internacionais. Em Seropédica, as exportações de preparações capilares cresceram 88% (US$ 10,4 milhões).



Itaguaí é uma das cidades com destaque em exportação



No município, uma das empresas que contribuiu para os resultados da corrente de comércio pela Baixada Fluminense é a Porto Sudeste. O aumento das atividades de exportação é uma realidade para o terminal portuário privado, localizado na Ilha da Madeira. Em 2023, foi registrada uma venda ao exterior de mais de 26 milhões de toneladas, um aumento de quase 50% em comparação a 2022.



Esse resultado é espelhado na geração de emprego. Ano passado foram gerados mais de 1,5 mil empregos diretos e indiretos, sendo 63% dos colaboradores moradores da região. A atuação tem contribuído com o desenvolvimento do município, que arrecadou R$ 50 milhões entre ISS e IPTU em 2023.



“Nosso modelo de negócios é pautado pelo equilíbrio entre rentabilidade, eficiência operacional, responsabilidade social e ambiental. Estudamos constantemente as movimentações do setor que, aliado à nossa cultura de inovação, vem nos permitindo crescer e ampliar a nossa oferta de serviços. Seguimos expandindo nosso portfólio para atender às necessidades do mercado”, comentou Ulisses Oliveira, diretor de assuntos corporativos e sustentabilidade do Porto Sudeste.