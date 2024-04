Articuladores pedagógicos durante a formação. - Nara Amaral

Articuladores pedagógicos durante a formação.Nara Amaral

Publicado 22/04/2024 13:54

Professores do 1º ao 5º ano e articuladores pedagógicos de Itaguaí participaram, entre os dias 1 e 8 de abril, respectivamente, em formação em Didática da Matemática. Ao todo, foram 177 profissionais de 39 escolas, que puderam participar de discussões sobre temas como o Sistema de Numeração Decimal, o Jogo Matemático na Perspectiva de Resolução de Problemas e a Sequência Didática em Matemática. O objetivo da formação foi refletir sobre a importância do jogo matemático como parte de um projeto de ensino e qualificar o uso dos jogos em sala de aula.



A iniciativa faz parte do Trilhos da Alfabetização, implementado em 2022 pela Fundação Vale em parceria com a gestão municipal com o objetivo de apoiar o município na melhoria das aprendizagens nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Em 2023, foram mais de 400 profissionais, entre professores, diretores, articuladores pedagógicos e técnicos das Secretarias de Educação, em cerca de 43 ações formativas presenciais e virtuais. O projeto é desenvolvido em parceria com a Roda Educativa e a Secretaria Municipal de Educação de Itaguaí.



Atuação ampliada da Fundação Vale em Itaguaí



Em 2022, a Fundação Vale ampliou sua atuação no município fluminense com a implementação do Programa de Educação e Saúde para construção de uma agenda intersetorial que visa a melhoria não apenas da educação, mas também da saúde e da assistência social. Além do Trilhos da Alfabetização, o programa conta ainda com o Territórios em Rede, realizado com a Cidade Escola Aprendiz, que atua no combate à exclusão escolar, e o Ciclo Saúde Proteção Social.