As atividades são adaptadas para atender às necessidades de cada grupo. - Foto/ Divulgação

As atividades são adaptadas para atender às necessidades de cada grupo.Foto/ Divulgação

Publicado 09/04/2024 21:42 | Atualizado 09/04/2024 22:16

Maria Rodrigues Cândida, de 60 anos, moradora de Itaguai, encontrou uma nova perspectiva de vida há 9 meses, quando se juntou ao projeto Na Atividade. Sofrendo de problemas nos ossos e circulação, e lutando contra a depressão e ansiedade após a perda do esposo, Maria decidiu mudar sua rotina sedentária e se dedicar às atividades físicas oferecidas pelo projeto. Desde então, sua vida mudou completamente.

"Decidi começar a fazer exercícios físicos e tudo mudou na minha vida, especialmente minha saúde. Perdi peso, ganhei amizades e encontrei uma nova felicidade", relata Maria.



Ela reduziu significativamente a quantidade de medicamentos que tomava, incluindo os para pressão, depressão e ansiedade. Ela agora tem uma vida mais ativa, livre das dores constantes e das limitações físicas que antes a afligiam. O projeto Na Atividade se tornou um ponto de apoio crucial em sua jornada de transformação em busca de mais saúde e bem estar.



Atualmente, Maria faz aulas de ginástica, alongamento, mobilidade, treinamento funcional, e fortalecimento localizado três vezes por semana e, todos os meses, são realizados exames de rotinas em todos os alunos, tais como aferição de pressão e glicose e avaliação física.



O projeto Na Atividade, inaugurado em julho de 2023, em Itaguaí, é uma iniciativa social que oferece atividades físicas gratuitas para os moradores locais, além de palestras sobre saúde preventiva. O projeto, viabilizado pela lei do esporte federal, é realizado em parceria com a Associação Encaminhando, com a Prefeitura, Vale e o Ministério dos Esportes.



Atendendo a duas faixas etárias, o projeto oferece atividades específicas para adultos de 19 a 59 anos e idosos acima de 60 anos. As atividades são adaptadas para atender às necessidades de cada grupo, com foco na melhoria da qualidade de vida e bem-estar físico, social e emocional dos participantes.



"O projeto 'Na Atividade' vai além da promoção da saúde física, buscando também o bem-estar mental através da socialização e autoconfiança, especialmente entre os idosos", destaca Carlos Raphael Sampaio Torres, coordenador técnico do projeto.

O Projeto Na Atividade está empenhado em oferecer oportunidades de crescimento e transformação para a comunidade local, promovendo uma vida mais saudável e feliz para todos os participantes.