Em suas redes, Zé Domingos publicou um vídeo agradecendo e informando que está bem.Foto/ Divulgação

Publicado 05/04/2024 17:41

A residência do vereador José Domingos do Rosário (PTB), conhecido na cidade como Zé Domingos, da Câmara de Itaguaí, foi atacada a tiros na noite desta quinta-feira (4).



A 50ª DP investiga o caso e iniciou diligências para identificar os autores. Conforme as informações descritas pela assessoria do Zé Domingos, ao menos 8 disparos acertaram a residência do parlamentar, que fica no bairro Vila Margarida. Não houveram feridos, segundo a assessoria do vereador.



Zé Domingos foi candidato pela primeira vez no ano de 1997 e foi eleito o segundo vereador mais votado no município de Itaguaí naquele pleito. No seu segundo mandato, em 2001, foi o vereador mais votado. Atualmente José Domingos está em seu 5ºmandato.



Em suas redes, Zé Domingos publicou um vídeo agradecendo e informando que está bem.



”Primeiramente quero agradecer a Deus, minha casa foi alvejada por 8 tiros. Estamos todos bem, com saúde. Ficamos muito assustados, quero muito agradecer a todos os amigos por todo o apoio. Estamos muito gratos, tenho certeza que o mal nunca vencerá o bem”, explica o vereador no vídeo, além de agradecer políticos que prestaram todo o auxílio e deixaram sua preocupação.



A Câmara Municipal de Itaguaí publicou nota de repúdio das ações em seu site e redes.



”A Câmara Municipal de Itaguaí recebeu com preocupação a notícia do ataque a tiros contra a residência do vereador José Domingos do Rosário (PTB), o Zé Domingos, por volta das 23 horas de ontem (4). Como órgão representante do Poder Legislativo, a Câmara repudia todo e qualquer tipo de violência e manifesta apoio ao vereador e seus familiares.