O programa prevê ainda a valorização imobiliária e comercial, a partir de um planejamento sustentável.Foto/ Divulgação (Firjan)

Publicado 02/04/2024 09:21 | Atualizado 02/04/2024 09:23

A Prefeitura de Itaguaí, com apoio do sistema Firjan, lançou um manual com orientações sobre a confecção de calçadas acessíveis nos passeios públicos da cidade.



Segundo a cartilha, a calçada ideal deve oferecer largura adequada, continuidade de faixa, pavimentação ideal, drenagem, iluminação, segurança, mobiliário urbano e rebaixo de guia. Não sendo mais permitido os obstáculos nas calçadas, incluindo canteiros e mobiliários, bem como degraus e rampas nas faixas livres. Não deverão ser mais utilizados materiais lisos, irregulares e escorregadios e prevê ainda, multa em caso de descumprimento das normas.

Como um espaço público de grande circulação, as calçadas devem preservar o direito de ir e vir dos pedestres, atendendo a plena acessibilidade e permeabilidade do solo.



O trabalho é fruto de treinamentos e reuniões realizadas por equipe técnica da Firjan, gestores municipais e representantes de entidades, para a elaboração de projetos que serão estruturados na cidade.



Em Itaguaí, a equipe técnica da Firjan prestou assessoria aos órgãos públicos na criação de projetos que promovam a reestruturação da cidade com foco na mobilidade segura. A partir de estudos obtidos em parceria com a Secretaria de Assistência Social da cidade, foi identificado que 6,67% da população possui algum tipo de deficiência motora. “Precisamos levar essa questão em consideração ao pensarmos em projetos que promovam maior mobilidade e inclusão social para a população de Itaguaí”, enfatizou arquiteto urbanista Luiz Gustavo Guimarães, especialista da Firjan.



Além de garantir que a cidade esteja em conformidade legal, em Itaguaí, o programa prevê ainda a valorização imobiliária e comercial, a partir de um planejamento sustentável. “Estamos levando acessibilidade para todos os espaços da cidade, tanto para as calçadas como em prédios de atendimento ao público, como escolas, unidades de saúde e pontos turísticos”, destacou a arquiteta da Secretaria de Obras da cidade, Mayara Marques dos Santos, destacando que é a primeira vez que o município está adotando essa prática. As normas estabelecidas no manual já estão sendo aplicadas em algumas obras que estão em andamento na cidade.