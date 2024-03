A peça encenada no estacionamento da Catedral ganha as ruas do centro de Itaguaí. - Foto: Rose Gorito

A peça encenada no estacionamento da Catedral ganha as ruas do centro de Itaguaí.Foto: Rose Gorito

Publicado 30/03/2024 22:34

A Sexta-feira Santa relembra as últimas horas da vida de Jesus Cristo. Em Itaguaí, é tradicional o espetáculo católico "Via Sacra", que acontece todos os anos na Catedral de São Francisco Xavier. Neste ano, o espetáculo surpreendeu o público, dentre as surpresas, o ator Kainan Ribeiro, que representou Jesus, tem pele negra e cabelo com tranças.

— Interpretar Jesus é algo muito valioso para mim, me sinto tocado por Deus para Evangelizar outras pessoas. Tentei buscar algo mais próximo ao que talvez remeta melhor à época e à região em que Ele vivia. Sou aluno de História, então, busquei referências através de meus professores-, concluiu o ator e aluno da Universidade Rural.

Quebrando tabus, Miram Duarte atuou como Satanás. Miram também é rainha de bateria em Escolas de Samba e grandes blocos carnavalescos do Rio, além de colecionar trabalhos teatrais e até mesmo no cinema.

— É minha primeira experiência aqui na Via Sacra com uma personagem muito importante na Paixão de Cristo. É emocionante!-, falou sobre sua participação na encenação.

O ator Mateus Tarcísio deu vida a Pilatos. Ele já vive esta experiência há mais de 10 anos, em outros papéis, e ressalta a importância da Via Sacra para o trabalho de Evangelização da Igreja.

Leandro, um dos centuriões da peça e também um dos organizadores, falou sobre a responsabilidade de demonstrar com seriedade o sofrimento de Jesus, nestes 52 anos de encenação. Ele já atua há 26 anos do elenco.

Como em anos anteriores, a peça encenada no estacionamento da Catedral ganha as ruas do centro de Itaguaí, em cortejo que exibe os suplícios do Nazareno até o Calvário, em cenário montado em frente ao cemitério de São Francisco Xavier.