O evento ocorre nos dias 21, 22 e 23 de março.Foto: Bruno Welington

Publicado 19/03/2024 17:53 | Atualizado 19/03/2024 17:59

O evento organizado pelo Coletivo Aquilombar em parceria com o Governo Federal e com a Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Cultura, através da Lei de Incentivo Paulo Gustavo, ocorre nos dias 21, 22 e 23 de março. A mostra destaca expressões artísticas como música, performances cênicas, poesia, capoeira, danças tradicionais e intervenções de trancistas, valorizando as expressões capilares da cultura afro-brasileira.

"Implementamos nesta gestão os editais e hoje, temos a honra de poder vislumbrar tantos artistas no município, onde tudo que precisavam era de uma oportunidade para poder fazer seus trabalhos. Esta semana teremos muito teatro, música, dança e literatura nas nossas escolas. Ver nossos artistas sendo exemplo para nossos alunos é realmente maravilhoso", comemora o Secretário de Cultura, Willian Cezar.

O objetivo da mostra é proteger e promover o patrimônio histórico e artístico afro-brasileiro em Itaguaí, fortalecendo os laços entre artistas e agentes culturais negros. O evento é um convite aberto para a comunidade vivenciar e se inspirar na rica herança cultural afro-brasileira.

As atividades nas escolas serão direcionadas aos alunos, professores e funcionários da instituição.

Quinta-feira, 21:

Local: E.M. Teotônio Vilela (R. Ivete Lino Ribeiro, 24 – Centro)

Na parte da manhã terá, teatro com Laboratório Teatral, dança com Crazy Masters Crew,

exposição de livros e sarau poético com Eliane Sil, Grazielly Ribas e Luana Galoni. Na Tarde, roda de capoeira com grupo Cordão de Contas e intervenção das trancistas com Caroline Teodoro e Bianca Gomes.

Sexta-feira, 22:

Local: CIEP Municipalizado 497 (R. Manoel Soares da Costa, 11 – Jardim Ueda)

Na parte da manhã terá, palhaçaria com As Palhaças 123 e dança com Cia Corpo Livre. Na tarde, intervenção das trancistas com Caroline Teodoro e Bianca Gomes, roda de Makulelê com grupo Cordão de Contas e roda de conversa: Saúde Mental e expectativas na projeção de futuro da juventude negra com os psicólogos Mateus da Silva, Rafael Franklin, Bianca da Silva e Élida Husbardo.

Às 19h, o evento ocorre no Calçadão de Itaguaí com a Batalha da Costa, premiando com R$500,00 o vencedor.

Sábado,23:

Das 13 às 18 h, no Espaço EduCação (Rua Francisco Flores, n°6, Brisamar-Cação) - Aberto ao público

Batalha de Breaking com premiação de R$500,00, apresentações musicais, MC's

Condoreiro e Alinne Yummi, apresentações musicais do DJ e Rapper, DaVelha, PL, Cacau, INZ, MNR, Ratone, além do Baile Charme com DJ Da Velha.