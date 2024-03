O ídolo do futebol conversou com as crianças matriculadas no projeto. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 18/03/2024 16:22

Zico visitou a unidade de sua escolinha de futebol em Itaguaí, localizada no Campo do Itimirim, neste domingo (17). O ídolo do futebol conversou com as crianças matriculadas no projeto realizado numa parceria entre Prefeitura, Vale - via a lei de incentivo -, Instituto Futuro Bom e Escola de Futebol Zico 10.

"A presença do Zico foi um momento mágico para as crianças que participarão do projeto Escola de Futebol Zico 10, que é uma parceria da Vale e Prefeitura de Itaguaí. Esse projeto planeja promover a prática esportiva e a inclusão social em nossa cidade", destacou o prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira.

"Mesmo sendo vascaíno de coração, não pude negar a emoção de estar ao lado desse craque que encantou o mundo com sua habilidade e genialidade com a bola nos pés. São iniciativas como essa que contribuem para o crescimento e desenvolvimento da nossa terra", complementou.

De acordo com a Secretaria de Turismo e Esporte de Itaguaí, os objetivos do programa que leva a Escola de Futebol Zico 10 a Itaguaí vão além das habilidades esportivas. O trabalho desempenha um papel crucial na promoção da saúde das crianças, incentivando a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis.

Além disso, ao proporcionar um ambiente inclusivo e acolhedor, contribui significativamente para a integração social e o desenvolvimento de valores como trabalho em equipe e respeito mútuo, fortalece os laços comunitários e promove a igualdade de oportunidades para todas as crianças.