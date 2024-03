A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito determinou reforço no policiamento no local da ocorrência. - Foto/ Divulgação

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito determinou reforço no policiamento no local da ocorrência.Foto/ Divulgação

Publicado 09/03/2024 22:38 | Atualizado 09/03/2024 22:39

Itaguaí- Na tarde desta sexta-feira uma equipe de agentes de trânsito em Itaguaí, realizava ronda pela Rua Estados Unidos, no bairro Jardim América, quando avistou um indivíduo portando uma faca, pelas imediações da Escola Municipal de Educação Infantil Hipólyto Vieira de Carvalho. Imediatamente, por meio de outro agente de trânsito, acionaram uma equipe da Guarda Municipal de Itaguaí e uma equipe do PROEIS. Integradas, as três equipes desarmaram o homem, arrecadaram a faca e o conduziram para a 50ª DP, onde foi constatado existir expressivo histórico de crimes praticados pelo suspeito.



Como não havia nenhuma ordem judicial de prisão e a autoridade policial não identificou nenhuma conduta criminal, o suspeito foi liberado. Segundo os agentes, no ato da abordagem o homem afirmou aos agentes que se não fosse abordado cometeria um crime, pois saíra de casa determinado a fazê-lo.



A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito determinou reforço no policiamento no local da ocorrência. O nome do suspeito não foi divulgado.