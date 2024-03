O projeto Movimenta Itaguaí oferece aulas de diversas outras modalidades para itaguaienses das mais variadas idades. - Foto/ Divulgação

Publicado 05/03/2024 18:35

A Prefeitura de Itaguaí abriu inscrições para o projeto Skate Movimenta Itaguaí, que leva aulas gratuitas da modalidade para crianças de 5 a 15 anos, às terças e quintas, na Praça Estrela do Céu.

As aulas acontecem em dois períodos. Na parte da manhã, das 9h às 10h para crianças de 5 a 10 anos; e das 11h às 12h, para de 10 a 15 anos. À tarde, das 16h às 17h, para alunos de 5 a 10 anos; e das 17h às 18h, para de 10 a 15 anos.

Além do skate, o projeto Movimenta Itaguaí, promovido pela Secretaria Municipal de Turismo e Esporte, oferece aulas de diversas outras modalidades para itaguaienses das mais variadas idades.

Para mais informações, tanto para as turmas de skate quanto para outras modalidades, entre em contato através do número 3792-9000 (ramal 2780) ou pelo whatsapp da Secretaria de Esportes, através do número 3782-9040.