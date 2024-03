Material entorpecente apreendido no Centro de Itaguaí. - Foto/ Divulgação

Material entorpecente apreendido no Centro de Itaguaí.Foto/ Divulgação

Publicado 03/03/2024 14:10

Itaguaí- Dois homens de 26 e 25 anos foram presos, apreendidos por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira, 26. Neste sábado (2), o caso ocorreu na rodoviária de Itaguaí.

Policiais Militares do PROEIS, observaram em patrulhamento dois indivíduos, no interior da Van (Itaguaí x centro) em atitude suspeita, demonstraram nervosismo, com a aproximação dos agentes. Após serem revistados, foi encontrado 167,84g de maconha, tendo os mesmos sigo conduzidos para a 50 DP em Itaguaí, logo após ao IML de nova Iguaçu e, por fim, à 55 DP, onde permaneceram presos e o material entorpecente, e um aparelho celular apreendido.