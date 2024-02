Breno Balthazar é o único piloto representando o Rio de Janeiro e Itaguaí. - Foto/ Divulgação

Breno Balthazar é o único piloto representando o Rio de Janeiro e Itaguaí.Foto/ Divulgação

Publicado 24/02/2024 11:11 | Atualizado 24/02/2024 11:13

A seletiva final que definiu os 15 pilotos que disputarão o Brasileiro de Motocross 2024 na classe IMS YZ125 bLU cRU Cup, categoria da Yamaha Racing Brasil que visa formar atletas para o futuro do motocross. A seleção foi realizada em Atibaia/SP, série de testes para que os 15 nomes fossem definidos.



Os pilotos passaram por um briefing, entrevistas e depois participaram de um track walk, uma caminhada para reconhecimento das pistas. Divididos em grupos, primeiro encararam um circuito de curvas com canaletas e depois passam pela pista de motocross, onde os maiores desafios eram o triplo de 32 metros e o grande salto de chegada. Os pilotos também foram avaliados pelo comportamento, parte técnica, velocidade, posicionamento, além do potencial de desenvolvimento de cada um.

E assim foram definidos os 15 jovens que podem ser considerados o futuro do esporte. São pilotos de 9 estados brasileiros, além de Uruguai, Argentina e Peru.



Breno Balthazar, jovem de 15 anos, começou no esporte aos 5 anos e vem se destacando no cenário. Neste campeonato é o único a representar o Rio de Janeiro e sua cidade Itaguaí.



“Estou treinando e me dedicando ao máximo, pois, o campeão da categoria irá disputar o Mundial na frança e também será contratado pelo time oficial YAMAHA na categoria 250 cilindradas. Estou animado para esse ano, mas como o esporte é caro e as corridas acontecem em cidades distantes, preciso do apoio financeiro para poder estar presente”, explica o piloto.



Com 5 anos, incentivado pelo pai, começou a praticar o Motocross. No começo, como diversão e uma forma de acompanhar seu pai que na época ainda corria. E aos poucos foi tomando gosto e a família vendo que eu tinha talento para o esporte. Com isso, diante das dificuldades, o pai parou de andar e começou a investir no jovem. Para o pai de Breno, Bruno Balthazar a vitória do filho foi uma força a mais.



Breno ao lado de se pai e avô comemorando a classificação. Foto/ Divulgação

“ Foi ótimo, uma felicidade para ele, para a família. Nós estávamos pensando em desistir do esporte por conta dos custos e aí veio essa oportunidade de correr pela Yamaha, representando uma fábrica forte”, comemora o pai.



Sobre Breno Balthazar



O jovem começou na categoria 50cc onde foi campeão Carioca, Paulista e Copa Zona da Mata Mineira. Além da terceira colocação no brasileiro de Arenacross. Depois com seus 9 anos iniciou na 65cc onde conseguiu os títulos Paulista Carioca e Sul Minas, tendo ainda o título de vice campeão mineiro e bicampeão da Copa Dois Estados. Atualmente, é campeão da tradicional corrida de Sumidouro RJ, e São Sebastião do Alto, RJ.





A IMS YZ125 bLU cRU Cup, é o inédito programa de formação de pilotos de motocross, tem a chancela da CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo) e da FIM LATIN AMERICA (Federação Internacional de Motociclismo Latino-americana) e terá gate em todas as etapas do Campeonato Brasileiro de Motocross 2024. Destina-se a jovens de 11 a 16 anos, e mulheres até 17 anos, do Brasil e demais países da América Latina. Os pilotos contarão com todo suporte e apoio da Yamaha Racing Brasil e M78 em todas as provas da temporada.





Calendário – Campeonato Brasileiro de Motocross 2024



16 e 17 de março – Sorocaba/SP

6 e 7 de abril – Canelinha/SC

4 e 5 de maio – Campo Grande/MS

18 e 19 de maio – Sorriso/MT

6 e 7 de junho – Interlagos/SP

8 e 9 de junho – Interlagos/SP

3 e 4 de agosto – Faxinal/PR

“ Foi ótimo, uma felicidade para ele, para a família. Nós estávamos pensando em desistir do esporte por conta dos custos e aí veio essa oportunidade de correr pela Yamaha, representando uma fábrica forte”, comemora o pai.O jovem começou na categoria 50cc onde foi campeão Carioca, Paulista e Copa Zona da Mata Mineira. Além da terceira colocação no brasileiro de Arenacross. Depois com seus 9 anos iniciou na 65cc onde conseguiu os títulos Paulista Carioca e Sul Minas, tendo ainda o título de vice campeão mineiro e bicampeão da Copa Dois Estados. Atualmente, é campeão da tradicional corrida de Sumidouro RJ, e São Sebastião do Alto, RJ.A IMS YZ125 bLU cRU Cup, é o inédito programa de formação de pilotos de motocross, tem a chancela da CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo) e da FIM LATIN AMERICA (Federação Internacional de Motociclismo Latino-americana) e terá gate em todas as etapas do Campeonato Brasileiro de Motocross 2024. Destina-se a jovens de 11 a 16 anos, e mulheres até 17 anos, do Brasil e demais países da América Latina. Os pilotos contarão com todo suporte e apoio da Yamaha Racing Brasil e M78 em todas as provas da temporada.16 e 17 de março – Sorocaba/SP6 e 7 de abril – Canelinha/SC4 e 5 de maio – Campo Grande/MS18 e 19 de maio – Sorriso/MT6 e 7 de junho – Interlagos/SP8 e 9 de junho – Interlagos/SP3 e 4 de agosto – Faxinal/PR