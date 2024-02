Policiais totalizaram um dano de em média R$ 4.155. - Foto/ Divulgação

Publicado 16/02/2024 22:11

Cinco rapazes, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, nesta sexta-feira (16), na Estrada do Trapiche, conhecido pela população como beco da estação, no Centro de Itaguaí.

Com eles, policiais militares do PROEIS apreenderam porções cocaína, maconha, crack, cheirinho da loló, um rádio transmissor e três aparelhos de telefone celular, que totalizaram um dano de em média R$ 4.155.

Durante patrulhamento pelo bairro, a equipe do PROEIS foi acionada por pedestres, informando que no beco da estação, havia alguns homens praticando tráfico de drogas. Diante das informações, os agentes procederam ao local e conseguiram abordar os cinco suspeitos descritos, que estavam sentados sobre um barco com o casco virado para cima, a margem do rio. Ao lado deles, foram encontradas duas mochilas com o material acima descrito.

Em ação da polícia Militar do Proeis foi arrecadado todo o material, e os suspeitos conduzidos 50ª DP. Em seguida, o material foi enviado para exame pericial, no Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), em Nova Iguaçu, que constatou serem todas as substâncias classificadas como entorpecentes ou psicotrópicas.

Posteriormente, todos foram encaminhados a 55ª DP, e, após apreciação da Autoridade Policial, um jovem de 20 anos, outro de 18 e 21 anos permaneceram presos e outros dois ficaram apreendidos, por serem menores.