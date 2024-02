Três unidades passaram por um processo de modernização, e agora dispõem de instalações adaptadas para garantir a inclusão e conforto de todos os alunos. - Foto: Italo Dornelles

Três unidades passaram por um processo de modernização, e agora dispõem de instalações adaptadas para garantir a inclusão e conforto de todos os alunos.Foto: Italo Dornelles

Publicado 08/02/2024 11:22

Além de uma nova creche no bairro Teixeira, a Prefeitura de Itaguaí entregou nesta semana três escolas municipais totalmente reformadas: Isoldackson Cruz de Brito, em Chaperó; Argentina Coutinho, em Brisamar; e Taciano Basílio, em Saco da Prata.

Conforme a Secretaria de Educação de Itaguaí, as três unidades passaram por um processo de modernização, e agora dispõem de instalações adaptadas para garantir a inclusão e conforto de todos os alunos, professores e demais funcionários.

"Nossos alunos e os profissionais que trabalham em nossas escolas necessitam e merecem uma estrutura moderna, confortável e segura para poderem potencializar ao máximo o ensino. O bem-estar é muito importante. Fico muito satisfeito em poder entregar essas escolas reformadas para o início do ano letivo", disse o prefeito Rubem Vieira.

Entre as principais melhorias destacam-se a troca do telhado de fibrocimento por telhas termoacústicas, para garantir um ambiente agradável em todas as estações do ano; e a implementação de pisos táteis e placas em braile para tornar as escolas mais acessíveis para pessoas com deficiência visual.