O edifício da creche possui um design que favorece a ventilação natural, criando um ambiente de aprendizado saudável e acolhedor.Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 06/02/2024 12:30

A Prefeitura de Itaguaí inaugurou a Creche Municipal Maria Rosa Gomes do Nascimento, creche nesta segunda-feira (5). Com uma estrutura moderna, a Creche Municipal fica na rua Genecildo Aguiar Vieira Teixeira, no bairro Teixeira.

Conforme a secretária Municipal de Educação de Itaguaí, Nilce Ramos, a nova creche, que funcionará em horário integral, é um marco significativo no compromisso contínuo do município com a educação infantil de qualidade.

"Esta nova instituição amplia o padrão de excelência já estabelecido pelas creches municipais, oferecendo um ambiente de aprendizado integral que abrange atividades lúdicas e campos de experiência alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC)", destaca a secretária.

"A creche do bairro Teixeira visa o desenvolvimento integral das crianças, proporcionando espaços que estimulam a criatividade, a exploração e o aprendizado ativo. Com esta nova estrutura, reafirmamos nosso compromisso com a educação infantil de qualidade", complementa.

O edifício da creche Maria Rosa Gomes do Nascimento possui um design que favorece a ventilação natural, criando um ambiente de aprendizado saudável e acolhedor; e salas com solários para auxiliar na a saúde e o bem-estar das crianças.

Além disso, a área externa possui um espaço bastante amplo para permitir uma variedade de atividades dinâmicas e brincadeiras ao ar livre, promovendo a interação social e o desenvolvimento físico das crianças.