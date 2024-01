Para o Teatro Municipal, esta é uma iniciativa que busca não apenas fomentar o cenário cultural local, mas também democratizar o acesso às artes. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 30/01/2024 20:44 | Atualizado 30/01/2024 21:19

Acreditando no poder transformador da arte, a Prefeitura Municipal de Itaguaí através da Secretaria Municipal de Cultura divulga as oficinas do Teatro Municipal Marilú Moreira, proporcionando à comunidade acesso a essas experiências enriquecedoras sem nenhum custo.

As inscrições acontecem a partir do dia 5 a 9 de fevereiro, das 9h às 16h30, na Casa de Cultura (antiga estação).

Este ano serão várias novidades, além das Oficinas de Teatro, a Secretaria de Cultura em Parceria com o Teatro Municipal oferece: Oficina de Contação de Histórias, Oficina de Palhaçaria e Oficina de Cenário/Figurino.

Sobre as Oficinas

A Oficina de Teatro proporciona uma imersão no mundo da atuação, incentivando os alunos a explorar emoções, desenvolver confiança e aprimorar habilidades de comunicação.

A Oficina de Contação de Histórias, por sua vez, cativa corações, estimulando a imaginação e promovendo a arte narrativa.

- A contação de histórias é motivada pela necessidade humana de transmitir experiências, valores e conhecimentos de geração em geração. Ela desempenha um papel de suma importância no desenvolvimento cognitivo, emocional e social do indivíduo, estimulando a imaginação, promovendo empatia e fortalecendo vínculos. Além disso, em contextos educacionais e profissionais, a contação de histórias é uma ferramenta poderosa para a comunicação eficaz, facilitando a compreensão e retenção de informações-, explica a professora Ana Cristina de contação de história.

A Oficina de Palhaçaria traz consigo risos contagiantes e uma abordagem única da comédia, oferecendo uma perspectiva lúdica e inovadora da arte performática. Enquanto isso, a Oficina de Cenário e Figurino revela os bastidores, convidando os alunos criar mundos visuais e explorar a magia por trás das produções teatrais.

Além de todas essas oficinas, teremos a segunda turma do CIFA 2024, o curso com duração de dois anos. O CIFA é mais do que um curso, é uma jornada intensiva e apaixonante na arte da atuação. Desenvolva suas habilidades, explore a expressão emocional e mergulhe em técnicas fundamentais para se destacar no palco. Com a orientação de professores experientes, você será guiado por meio de exercícios práticos, improvisação, análise de personagens é muito mais. Esteja preparado para descobrir novas dimensões em sua atuação e construir uma base sólida para sua vida artística.

As oficinas serão para alunos a partir dos 14 anos. A documentação necessária no ato da inscrição são: cópia do Rg, cpf (menor de idade comparecer com responsável, munido com cópia de RG e CPF), comprovante de residência e 1 foto 3x4. Já o CIFA a idade mínima é de 16 anos, e ocorrerá uma avaliação com os professores.

- É com grande alegria que anunciamos as nossas oficinas e o CIFA totalmente gratuitas. Agradeço a Prefeitura de Itaguaí e à Secretaria de Cultura por investirem no desenvolvimento cultural da comunidade, promovendo a inclusão e a expressão criativa. Nossas oficinas não são apenas uma jornada artística, mas um convite para a comunidade de Itaguaí descobrir e nutrir seus talentos, promovendo uma cultura enraizada na expressão individual e no trabalho colaborativo-, diz Rafael Paixão diretor do Teatro Municipal Marilú Moreira.