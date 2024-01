Durante o encontro, Rubão apresentou os projetos e ressaltou a importância dessas iniciativas para o desenvolvimento ambiental de Itaguaí. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 24/01/2024 15:50

Na manhã desta quarta-feira (24), o Prefeito Rubem Vieira, participou de uma reunião com o Vice-governador e atual Secretário de Meio Ambiente, Thiago Pampolha, com o intuito de solicitar o apoio do Estado para dar continuidade ao desassoreamento de rios na cidade e à construção de galerias em alguns bairros.

Durante o encontro, Rubão apresentou os projetos e ressaltou a importância dessas iniciativas para o desenvolvimento ambiental de Itaguaí. O desassoreamento de rios é crucial para garantir a fluidez hídrica e prevenir alagamentos, enquanto a construção de galerias contribuirá para uma gestão eficiente das águas pluviais em áreas específicas da cidade.

O Prefeito destacou a relevância da parceria entre a administração municipal e o Estado para alcançar esses objetivos. "Estamos empenhados em melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida dos nossos munícipes. O apoio do Estado é crucial para a realização desses projetos ambientais", afirmou Rubão.

Thiago Pampolha expressou seu comprometimento em avaliar e colaborar com os pleitos apresentados pelo Prefeito, reconhecendo a importância do desenvolvimento sustentável e da preservação ambiental para os bairros de Itaguaí.