O veículo com a placa artesanal ficou aprendido, na 50DP, e o menor conduzido à 55DP. - Foto/ Divulgação

Publicado 21/01/2024 22:53

Um jovem de 16 anos foi detido após ser flagrado em moto com placa artesanal. A prisão aconteceu no bairro Engenho, em Itaguaí, na tarde deste domingo (21). Segundo a Polícia Militar do PROEIS, durante patrulhamento pelo bairro, militares viram o jovem conduzindo a motocicleta, após abordagem, constataram a numeração correta, através da consulta do motor do veículo.

Diante dos fatos, veículo e condutor foram conduzidos para a 50DP para apreciação da autoridade policial. Só sendo possível a qualificação do condutor, na delegacia de polícia, pois não apresentava documentos de identificação.

O veículo ficou aprendido, na 50DP, e o menor conduzido à 55DP, para os procedimentos legais.