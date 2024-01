Segundo o prefeito Rubão, o objetivo é chegar ao final do ano de 2024 com todas as metas batidas. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Segundo o prefeito Rubão, o objetivo é chegar ao final do ano de 2024 com todas as metas batidas.Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 19/01/2024 10:31

A Prefeitura de Itaguaí realizou, nesta quinta-feira (18), uma importante reunião de planejamento para o ano de 2024. O encontro foi liderado pelo prefeito Rubem Vieira, o Rubão, e contou com a presença dos secretários de todas as pastas.

De acordo com o prefeito, "foram debatidas as metas e os objetivos fundamentais para dar continuidade aos avanços e melhorias da nossa cidade; garantindo, assim, a construção de um futuro ainda mais promissor".

Os principais pontos abordados na reunião foram: educação, esporte, infraestrutura, meio-ambiente e saúde. Ainda segundo o prefeito Rubão, o objetivo é chegar ao final do ano de 2024 com todas as metas batidas.