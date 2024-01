As aulas iniciarão no dia 19 de fevereiro e os horários estarão disponíveis no momento da inscrição. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

As aulas iniciarão no dia 19 de fevereiro e os horários estarão disponíveis no momento da inscrição.Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 18/01/2024 12:36 | Atualizado 18/01/2024 12:37

A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Cultura, abre em fevereiro as matrículas para oficinas gratuitas de diversas áreas da Arte. Os interessados devem se inscrever a partir do dia 5 de fevereiro até o dia 9 de fevereiro. A inscrição é presencial na Praça Céu, conhecida como pracinha da cultura, em Chaperó. O horário de atendimento é das 8 às 17h. Entre os cursos há violão, pintura em tela, desenho, ballet e teatro infantil. As aulas iniciarão no dia 19 de fevereiro e os horários estarão disponíveis no momento da inscrição, quando o aluno poderá selecionar a modalidade desejada. As vagas são restritas aos moradores de Itaguaí. " A gestão do Prefeito Rubão, juntamente com nosso Secretário de Cultura Willian Cezar, vem atuando no sentido de garantir o acesso à cultura e de fortalecer o acesso ao fazer artístico. As oficinas culturais na Praça Céu tem o objetivo de aliar a vivência da população do território com a produção artística das mais variadas linguagens. Nós acreditamos que assim conseguimos desenvolver mais a cultura local, bem como a produção de cultura local e também valorizar as experiências já existentes, e que são reivindicadas pelos fazedores de cultura", explica o diretor da Pracinha da Cultura, Yago Eloy. As oficinas serão ofertadas em vários dias da semana e em vários horários, visando atender da melhor forma os moradores da região. "O público é variado, nós temos oficinas tanto para crianças quanto para jovens e adultos. A gente espera que esse ano de 2024 seja um ano tão proveitoso quanto o de 2023, onde tivemos muitas matrículas. Esperamos alcançar cada vez mais os moradores de Itaguaí", conclui Yago Eloy. Confira as oficinas disponíveis: Ballet- a partir de 3 anos até 14 anos

Teatro- a partir de 8 anos até 14 anos

Desenho, violao e pintura em tela- a partir 8 anos, sem limite de idade Os documentos necessários para a matrícula são: cópia de RG e CPF (menores, incluir documentos do responsável), comprovante de Residência, foto 3x4 e declaração Escolar (para estudantes).

Relatar erro

Você pode gostar