O programa Jovem Aprendiz é uma das iniciativas que solidifica a intencionalidade da empresa de apoiar e participar de ações de ampliação de oportunidades de formação, trabalho e renda para a juventude brasileira. - Crédito: Gustavo Baxter

Publicado 17/01/2024 11:48

As inscrições para o Programa Jovem Aprendiz da Vale estão na reta final e podem ser feitas até o dia 20 de janeiro. São 18 vagas para a região de Itaguaí. Uma das portas de entrada para a Vale, o programa oferece aprendizagem prática e teórica em diversas áreas em parceria com instituições de ensino e tem o objetivo de contribuir com o crescimento profissional de jovens. As pessoas interessadas podem ver a distribuição das vagas por município e fazer a inscrição pelo site.



Para se candidatar é preciso ter de 18 a 21 anos e ensino médio completo. No caso de pessoas com deficiência não há limite de idade para se inscrever. O programa terá a duração de até dois anos, conforme a formação, e os candidatos devem residir na localidade onde a vaga escolhida está sendo oferecida. A Vale busca pessoas que tenham vontade de aprender e disponibilidade para atuar em jornada de quatro, seis ou oito horas diárias, de acordo com a proposta do negócio. Os candidatos também precisam ter o esquema completo de vacinação contra Covid-19 (adequado para a idade) e estar com a vacina da febre amarela em dia.



De acordo com Joana Mello, gerente de Aquisição de Talentos na Vale, a juventude é parte essencial da transformação cultural da empresa, pois ajuda a ampliar a diversidade e traz novas visões e soluções. “Queremos estar ao lado dessas pessoas durante todo o aprendizado do primeiro emprego, ajudando a promover seu crescimento profissional e aprimorando suas habilidades. Acreditamos que, desta forma, podemos contribuir com o desenvolvimento das comunidades onde a Vale atua e incrementar a diversidade dentro da empresa”, complementa.



