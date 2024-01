O anúncio foi feito em um vídeo publicado na página do prefeito de Mangaratiba, Alan Bombeiro. - Foto/ Divulgação

Publicado 17/01/2024 09:21 | Atualizado 17/01/2024 09:23

Prefeito de Itaguaí-RJ, Rubem Vieira, o Rubão, foi promovido a vice-presidente do PODEMOS no estado do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito em um vídeo publicado na página do prefeito de Mangaratiba, Alan Bombeiro.

Além dos dois prefeitos, também aparece no vídeo o presidente do PODEMOS no Rio de Janeiro, Felipe Pereira. Tanto Bombeiro quanto Alan exaltam Rubão, que, por sua vez, destaca o trabalho feito por eles na região da Costa Verde.

"A gente continua na luta de sempre, que é fortalecer a Costa Verde, mostrar a importância da Costa Verde para o estado do Rio de Janeiro", frisa o prefeito de Itaguaí em meio aos dois.

"Estamos construindo uma Costa Verde mais forte porque a gente acredita que, daqui a alguns anos, a gente vai fazer que a Costa Verde seja mais importante que muitas regiões do Rio de Janeiro", completa Rubão.