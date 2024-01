A Prefeitura de Itaguaí promove diversas ações de informação sobre causas e prevenção aos transtornos mentais. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

A Prefeitura de Itaguaí promove diversas ações de informação sobre causas e prevenção aos transtornos mentais.Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 15/01/2024 16:17

Janeiro é o mês da mobilização a favor dos cuidados com a saúde mental e emocional. Em adesão ao movimento "Janeiro Branco", a Prefeitura de Itaguaí promove diversas ações de informação sobre causas e prevenção aos transtornos mentais.

Em 2024, a campanha traz o slogan: "Quem cuida da mente, cuida da vida". De acordo com a Secretaria de Saúde, as ações nas unidades de saúde serão promovidas a partir do dia 17 de janeiro, às 9h, na Clínica da Família, no bairro Ibirapitanga.

O cronograma prevê a realização de ações de promoção e prevenção de doenças, através de palestras e rodas de conversa. O objetivo é incentivar os itaguaienses a refletirem sobre a importância do cuidado com sua saúde mental, assim como a saúde do corpo.

"As ações são realizadas em diversas unidades, não só da Secretaria de Saúde, mas também de outras políticas públicas, além de locais organizados pela sociedade civil", reforça Débora Vasconcelos, coordenadora de psicologia do município.

Confira a programação em cada unidade:

CLÍNICA DA FAMÍLIA 17/01 – 9h

ESF CENTRO 24/01 – 13h

ESF CHAPERÓ 11/01 - 9h

ESF COROA GRANDE 19/01 – 9h

ESF ENGENHO 26/01 – 9h30

ESF ILHA DA MADEIRA 11/01 – 14h

ESF MAZOMBA 25/01 – 14h

ESF ODENIT MAIA 25/01 – 9h

ESF PIRANEMA 22/01 – 14h

ESF CALIFÓRNIA 18/01 – 9h

ESF LEANDRO 22/01 – 14h

EAP BRISAMAR 25/01 – 14h