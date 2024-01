As inscrições podem ser feitas por qualquer pessoa a partir de 10 anos. - Foto: Rose Gorito

A peça teatral que revive os últimos momentos da vida de Jesus é realizada na Catedral de São Francisco Xavier, em Itaguaí, há 52 anos e faz parte do calendário oficial da cidade. Os ensaios começam no próximo sábado (13). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por qualquer pessoa a partir de 10 anos, os menores precisam da autorização dos responsáveis.



No elenco, cerca de 80 pessoas e cinco coordenadores têm a responsabilidade de retratar o maior exemplo de amor, destacando a importância de relembrar as dores enfrentadas por Jesus para a salvação da humanidade.

Apesar de ser uma produção Católica, não há restrições para adeptos a outras religiões, e serão bem-vindas pessoas de todas as crenças para a composição do elenco, explicou a assessoria de comunicação do projeto.

Todos os anos muitas pessoas acompanham a Via Sacra, que inicia nas instalações da igreja Católica e sai em cortejo, com a atuação dos atores, pelas ruas do centro de Itaguaí, até a antiga catedral, onde culmina com a crucificação e retorna para a missa, encerrando as atividades da data religiosa.