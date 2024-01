Para realizar o procedimento, tanto pela internet quanto de forma presencial, é necessário informar o número da inscrição do imóvel. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Para realizar o procedimento, tanto pela internet quanto de forma presencial, é necessário informar o número da inscrição do imóvel.Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Prefeitura de Itaguaí está oferecendo, até o dia 26 de janeiro, desconto de 12% para os contribuintes que optarem por antecipar o pagamento em cota única do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2024. Já aqueles que pagarem até o dia 26 de fevereiro ganharão abatimento de 5%.

A Secretaria de Fazenda lembra que também há outra forma de pagamento: quem preferir pode fazer o parcelamento em até 10 vezes, devendo solicitar a partir de 29 de fevereiro. Para os contribuintes que optarem pelo parcelamento não haverá descontos.

O pagamento já pode ser feito de forma on-line através do site da Prefeitura de Itaguaí a partir do dia 8 de janeiro, presencialmente na sede da Prefeitura, no balcão de atendimento do IPTU.

Para realizar o procedimento, tanto pela internet quanto de forma presencial, é necessário informar o número da inscrição do imóvel, que está identificado no carnê do IPTU de anos anteriores, CPF ou CNPJ e escolher a forma de pagamento (cota única ou parcelado).

A Secretaria de Fazenda alerta a população que não envia comunicações ou boletos de pagamento via Whatsapp, ou SMS.

Calendário IPTU 2024

Cota única: Vencimento em 26/01/2024 - Desconto de 12%

Cota única: Vencimento em 26/02/2024 - Desconto de 5%

Cota 1: Vencimento em 29/02/2024

Cota 2: Vencimento em 28/03/2024

Cota 3: Vencimento em 30/04/2024

Cota 4: Vencimento em 31/05/2024

Cota 5: Vencimento em 28/06/2024

Cota 6: Vencimento em 31/07/2024

Cota 7: Vencimento em 30/08/2024

Cota 8: Vencimento em 30/09/2024

Cota 9: Vencimento em 31/10/2024

Cota 10: Vencimento em 29/11/2024