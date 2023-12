Com 10 metros de extensão, a estrutura é composta por uma via em mão dupla e uma área de passeio para pedestres em ambos os lados. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Com 10 metros de extensão, a estrutura é composta por uma via em mão dupla e uma área de passeio para pedestres em ambos os lados. Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 26/12/2023 17:58

A Prefeitura de Itaguaí inaugurou, no início da tarde desta terça-feira (26), a Ponte Hudson da Silva Loureiro, que interliga os bairros Coroa Grande e Frontal das Ilhas. Com 10 metros de extensão, a estrutura é composta por uma via em mão dupla e uma área de passeio para pedestres em ambos os lados.

Além da execução da ponte em si, localizada entre a Avenida Amaral Peixoto, em Coroa Grande, e a Rua Itaguaí, em Frontal das Ilhas, a obra também implementou um novo sistema de iluminação e pavimentou as ruas de interseção.

O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, enfatizou que a nova via tem como um dos objetivos ser uma alternativa ao pedágio da Rio-Santos.

“A gente não quer tirar o pedágio em si, a gente só quer que respeitem quem vai e volta. Não dá para você ir à padaria e pagar pedágio, ir ao posto de saúde e pagar pedágio. Dentro da cidade, o morador não tem que pagar pedágio. Isso é um absurdo. E essa ponte é uma forma de ajudar o morador de Frontal das Ilhas”, disse o prefeito durante a inauguração. A Secretária de Obras de Itaguaí, Elisa Giovanna, também exaltou o resultado da obra. Vale lembrar que, antes, a passagem era feita através de uma estrutura improvisada pelos próprios moradores.

“Quando assumimos o governo, enfrentamos uma enchente muito forte aqui, e hoje, graças a Deus, com todas as obras e melhorias que a prefeitura já fez, não sofremos mais em diversos pontos. Teve vez que chegamos aqui e não tinha mais ponte, devido à chuva. Além da ponte, fizemos um muro de contenção. Agora, todo aquele perrengue acabou. Isso é para os moradores”, falou a secretária.