A Prefeitura Municipal de Itaguaí, através da Secretaria Municipal de Assistência Social junto ao Programa Municipal de Estágios e Convênios, firmou uma parceria com APAE.Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 26/12/2023 15:33

A Prefeitura Municipal de Itaguaí, através da Secretaria Municipal de Assistência Social junto ao Programa Municipal de Estágios e Convênios, firmou uma parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) para, entre outras coisas, promover a ingressão de alunos da instituição ao ensino superior.

Através da parceria do Programa Municipal de Estágios, também são encaminhados estagiários da área de serviço social, fisioterapia, enfermagem e psicologia com os seus respectivos preceptores para apoio e desenvolvimento de atividades junto aos trabalhos sociais oferecidos pela APAE.

"É um programa envolvendo todas as secretarias, para dar acesso a vagas de estágios a alunos das universidades cadastradas. Com essa parceria, a gente conseguiu bolsas para os atendidos pela Assistência Social, incluindo os atendidos pela APAE.", explicou a secretária de Assistência Social de Itaguaí, Micheli Sobral.



"O objetivo desse projeto é fomentar o ensino e melhorar a qualidade de vida através da inclusão social, promovendo a justiça social e o acesso da pessoa com deficiência às universidades.", completou.

O Programa Municipal de Estágios é um integrador entre todas as secretarias da Prefeitura de Itaguaí, firmando convênios com instituições de ensino superior e técnico para oferta de vagas de estágios supervisionado, dando todo suporte necessário aos alunos para suas respectivas áreas de atuação no setor público.

"Esse projeto fortalece todas as secretarias, por conta do grande número de estagiários. Isso fomenta o interesse dos usuários e funcionários. Para se ter uma ideia, só na Secretaria de Assistência Social, cerca de 40 funcionários do ensino médio ingressaram no ensino superior, e isso é gratificante.", finalizou a secretária.